У Кременчуці поліцейські знайшли у водія пістолет без дозвільних документів

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 348

Кременчуцькі патрульні виявили чоловіка, який мав з собою пістолет. Про це повідомила патрульна поліція міста.

Подія трапилась учора, 3-го жовтня, близько 23.00 на проспекті Лесі Українки. Там патрульні зупинили авто Nissan Almera за порушення правил дорожнього руху.

Охоронці порядку провели поверхневу перевірку авто та знайшли пістолет та набої до нього. Надати дозвільні документи на зброю чоловік не зміг.

Отож патрульні поліцейські викликали на місце події слідчих, які вилучили зброю для проведення експертиз та встановлення усіх обставин.