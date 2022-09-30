Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклу 73-річну Маргариту Аракелян

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 224

Жінка 29 вересня пішла з дому і не повернулась

Відділ поліції №2 Полтавського районного управління поліції розшукує безвісти зниклу Маргариту Гургенівну Аракелян, 1949 року народження.

Жінка 29 вересня близько 10.00 залишила своє місце проживання у селі Куклинці Мачухівської територіальної громади та додому не повернулась.

Прикмети зниклої жінки: на вигляд 70-80 років, зріст близько 160 см, худорлявої статури. Має кучеряве сиве волосся та карі очі. На момент зникнення була одягнена у сіро-блакитний жакет, чорні штани та чорне взуття.

Якщо вам відома інформація про цю жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, повідомте її до відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 066-59-31-843 або 102.