На Полтавщині уся сім'я травмувалася в ДТП: в'їхали у бетонний блок

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 496

Їх з місця події забрала швидка

25 вересня, близько 20.30, на автодорозі «Суми-Полтава», поблизу села Сем’янівка, Диканської громади Полтавщини сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

Попередньо встановлено, що автомобіль Ssang Yong, під керуванням 28-річної жительки Донецької області, в'їхав у бетонний блок. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала водійка автомобіля та її 5-річна донька. З місця події постраждалих каретою швидкої допомоги доставили до медичних закладів. Також тілесні ушкодження отримав 30-річний пасажир автомобіля, але від госпіталізації відмовився.

За даним фактом слідчий вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.