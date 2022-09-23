Поліція Кременчука проводить розслідування щодо можливого підпалу автомобіля минулої ночі

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До відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини 23 вересня близько 3.00 надійшла інформація від працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, що у Кременчуці на вулиці Насосній сталося загоряння автомобіля ВАЗ 2101. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Отримавши інформацію про загоряння автівки, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що автомобіль належить місцевому жителю, 1995 року народження. Наразі обставини та причини загоряння транспортного засобу встановлює слідство, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.