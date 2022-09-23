Поліція Кременчука проводить розслідування щодо можливого підпалу автомобіля минулої ночі

До відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини 23 вересня близько 3.00 надійшла інформація від працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, що у Кременчуці на вулиці Насосній сталося загоряння автомобіля ВАЗ 2101. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер