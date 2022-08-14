На Полтавщині мотоцикліст потрапив у ДТП

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13 серпня, близько 14.40, між селами Супротивна Балка та Лахни Новосанжарської громади сталася ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, 35-річний житель Полтавського району, рухаючись на мотоциклі Forte, не впорався з керуванням та допустив падіння під час руху. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій отримав травми та був госпіталізований.

За даним фактом слідчим, під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує поліція.