У Кобеляках Mitsubishi Оutlander збив двох дітей на велосипеді

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12 серпня, близько 17.00, на вулиці Шевченка у місті Кобеляки сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, зіткнулися Mitsubishi Оutlander, під керуванням 28-річного місцевого водія, із велосипедом, під керуванням 12-річного хлопця, який перевозив 9-річного товариша.

Унаслідок ДТП двоє дітей з травмами доставили до Кобеляцької ЦРЛ.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.