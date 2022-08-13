На трасі BMW влетів у бетонний блок: троє дітей у лікарні

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12 серпня, близько 21.00, на автодорозі Київ-Харків, у селі Абазівка Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, 52-річний водій автомобіля BMW X5, допустив зіткнення із бетонними блоками.

Унаслідок ДТП пасажири авто - дві дівчинки 15 та 16 років, а також 7-річний хлопчик, з тілесними ушкодженнями госпіталізовані.

Водій та його 37-річна пасажирка від отримання медичної допомоги відмовились.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.