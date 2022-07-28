У Кременчуці зник 12-річний хлопець: поліція шукала всю ніч

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Хлопчик пішов з дому і не відповідав на дзвінки

У Кременчуці поліцейські всю ніч розшукували зниклого 12-річного хлопця. До Кременчуцького районного управління поліції 27 липня близько 22.00 звернулася 52-річна кременчужанка та повідомила про зникнення її племінника.

Поліцейським жінка пояснила, що хлопчик близько 21.00 пішов з дому, на дзвінки не відповідає та місце перебування його невідоме. Самостійні пошуки результату не дали, тому рідні звернулися за допомогою до поліції.

На пошуки дитини відправили максимальну кількість працівників Кременчуцького райуправління поліції та екіпажі патрульної поліції. Пошуки тривали всю ніч.

28 липня близько 7.00 хлопець знайшовся. З ним все гаразд. Поліцейським він пояснив, що гуляв із друзями. Наразі обставини події з’ясовують працівники ювенальної превенції.