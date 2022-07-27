Окупанти визнали, що міст у Херсоні пошкоджено та закрито після удару ЗСУ

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 404

У ніч на 27 липня у пабліках ширилися повідомлення й відео про удари по Антонівському мосту й роботу російських засобів ППО в окупованому Херсоні. Достовірної інформації про удари та їх наслідки не було. Але зранку ставленик окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.

Раніше Антонівський міст уже зазнавав ударів та пошкоджень.

Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.