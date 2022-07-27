Окупанти визнали, що міст у Херсоні пошкоджено та закрито після удару ЗСУ

У ніч на 27 липня у пабліках ширилися повідомлення й відео про удари по Антонівському мосту й роботу російських засобів ППО в окупованому Херсоні. Достовірної інформації про удари та їх наслідки не було. Але зранку ставленик окупантів Кирило Стремоусов заявив, що Антонівський міст через Дніпро у Херсоні отримав пошкодження після нічної атаки Збройних сил України.
Раніше Антонівський міст уже зазнавав ударів та пошкоджень.
Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер