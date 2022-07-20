На Полтавщині сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 291

20 липня близько 9.13 у Гадячі зіткнулись Toyota RAV4 та ВАЗ-2109, після чого Toyota відкинуло на BMW та Volkswagen, які стояли на автостоянці поруч, постраждалих у аварії немає. Про це повідомляє Миргородський райвідділ поліції.

44-річну водійку ВАЗа оглянули медики. На щастя, отримані ушкодження виявилися незначними.

Попередньо відомо, що інші учасники ДТП за медичною допомогою не зверталися.

Поліція з’ясовує причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.