Правоохоронці Кременчуччини повернули автомобіль власнику

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 44

Після того, як потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців йому вчасно повернули

Працівниками поліції затримали 34-річного мешканця смт Козельщини, який незаконно взяв у свого товариша автомобіль і не повернув. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області.

Після того, як потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців йому вчасно повернули.

За даним фактом слідчими було передано матеріали до Глобинської окружної прокуратури за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, крім цього на правопорушника складено два протоколи за статтями 124, 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.