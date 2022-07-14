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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік «сяде» на 10 років за те, що підпалив будинок, у якому згоріла людина

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 242

 

Також зловмисник скоїв не одну крадіжку

Глобинська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно 31-річного жителя Миргородського району і довела його вину у кримінальних правопорушеннях проти власності, життя та здоров’я людини. За інформацією Полтавської облсної прокуратури, вироком Кобеляцького районного суду зловмисника позбавили волі на 10 років.

У липні минулого року у Глобиному чоловік зайшов на подвір’я місцевої жительки та викрав велосипед, на якому того ж дня приїхав до знайомих у село Горби Глобинської територіальної громади. Перебуваючи в гостях у стані алкогольного сп’яніння, він вкрав мобільний телефон, витягнувши його з кишені куртки одного з присутніх чоловіків. Після сварки з іншим учасником застілля підпалив одяг у кімнаті, де заснув чоловік, і дочекавшись, коли полум’я розгориться, залишив місце злочину. Унаслідок пожежі будинок згорів, а потерпілий загинув.

У подальшому в сусідньому селі Петрашівка з оселі місцевого мешканця після спільного вживання алкоголю зловмисник викрав паспорт та особисті речі господаря: мобільні телефони, зарядні пристрої, радіоприймач, годинник.  

Своїми протиправними діями зловмисник спричинив потерпілим збитки на загальну суму понад 90 тис. грн.

Чоловіка засудили за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство),
  • ч. ч. 2, 3 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно, поєднана з проникненням у сховище), 
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що спричинило загибель людини),
  • ч. 3 ст. 357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом).

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.  

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Автор: Катерина Турубара
Теги: підпал крадіжка вбивство пожежа вирок суд
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