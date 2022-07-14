На Полтавщині чоловік «сяде» на 10 років за те, що підпалив будинок, у якому згоріла людина

Глобинська окружна прокуратура підтримала публічне обвинувачення стосовно 31-річного жителя Миргородського району і довела його вину у кримінальних правопорушеннях проти власності, життя та здоров’я людини. За інформацією Полтавської облсної прокуратури, вироком Кобеляцького районного суду зловмисника позбавили волі на 10 років.
У липні минулого року у Глобиному чоловік зайшов на подвір’я місцевої жительки та викрав велосипед, на якому того ж дня приїхав до знайомих у село Горби Глобинської територіальної громади. Перебуваючи в гостях у стані алкогольного сп’яніння, він вкрав мобільний телефон, витягнувши його з кишені куртки одного з присутніх чоловіків. Після сварки з іншим учасником застілля підпалив одяг у кімнаті, де заснув чоловік, і дочекавшись, коли полум’я розгориться, залишив місце злочину. Унаслідок пожежі будинок згорів, а потерпілий загинув.
У подальшому в сусідньому селі Петрашівка з оселі місцевого мешканця після спільного вживання алкоголю зловмисник викрав паспорт та особисті речі господаря: мобільні телефони, зарядні пристрої, радіоприймач, годинник.
Своїми протиправними діями зловмисник спричинив потерпілим збитки на загальну суму понад 90 тис. грн.
Чоловіка засудили за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер