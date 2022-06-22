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Надзвичайні новини

Піщанська сільрада переплатила за світло у школі 140 тисяч гривень

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 199

 

Суд відкрив провадження у справі

Кременчуцька окружна прокуратура в інтересах держави у сфері охорони дитинства пред'явила позов до полтавського товариства про визнання недійсними додаткових угод до договору щодо постачання електричної енергії та повернення надмірно сплачених бюджетних коштів. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Упродовж 2021 року відділом освіти молоді та спорту виконкому Піщанської сільради із товариством до основного договору про постачання місцевим закладам освіти електричної енергії укладено 10 додаткових угод, з яких 8 – про збільшення ціни за одиницю товару. Унаслідок таких дій без підтвердження коливання цін на ринку електроенергії вартість за 1000 кВт/год зросла з понад 2 до майже 5 тис. грн, а товариство безпідставно отримало з бюджету понад 140 тис. грн.

Наразі Господарський суд Полтавської області відкрив провадження у справі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Піщане прокуратура електроенергія
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