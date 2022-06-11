росія краде з окупованих територій все, навіть вцілілі тролейбуси

«Можна уявити, що чого дійшли росіяни, якщо з вщент зруйнованого російською армією українського міста Маріуполя вкрали навіть декілька вцілілих там тролейбусів»
російська федерація розграбовує тимчасово захоплені українські території – вивозять абсолютно все, у тому числі машини, металобрухт і зерно.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Азійського саміту з безпеки «Діалог Шангрі-Ла».
Він наголосив, що можна уявити, що чого дійшли росіяни, якщо з вщент зруйнованого російською армією українського міста Маріуполя вкрали навіть декілька вцілілих там тролейбусів.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер