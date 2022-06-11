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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

росія краде з окупованих територій все, навіть вцілілі тролейбуси

Сьогодні, 20:20 Переглядів: 397

 

«Можна уявити, що чого дійшли росіяни, якщо з вщент зруйнованого російською армією українського міста Маріуполя вкрали навіть декілька вцілілих там тролейбусів»

російська федерація розграбовує тимчасово захоплені українські території – вивозять абсолютно все, у тому числі машини, металобрухт і зерно.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час Азійського саміту з безпеки «Діалог Шангрі-Ла».

- росія хоче зробити неможливим, щоб наша земля, ресурси, вода використовувалися в інтересах наших людей. Вона хоче все це вкрасти, і активно грабує територію, яку їй вдалось окупувати. Звідти вивозять абсолютно все – від машин, які залишилися на вулицях та у дворах, до обладнання із захоплених заводів, від металолому до зерна», - зазначив глава держави.

Він наголосив, що можна уявити, що чого дійшли росіяни, якщо з вщент зруйнованого російською армією українського міста Маріуполя вкрали навіть декілька вцілілих там тролейбусів.

- Ось така вона «велика росія» – краде тролейбуси, - акцентував Президент.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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