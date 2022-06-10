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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік побив більярдним києм по голові 17-річного хлопця і «сяде» на 5 років

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 196

 

Під час відпочинку між 29-річним чоловіком та 17-річним хлопцем виник конфлікт

На Полтавщині на 5 років засудили 29-річного жителя Пришибської територіальної громади за побиття неповнолітнього (ч. 1 ст. 121 КК України). Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

У липні минулого року у селі Дабинівці під час відпочинку між чоловіком та 17-річним хлопцем виник конфлікт, під час якого зловмисник вдарив хлопця по голові більярдним києм, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

За публічного обвинувачення Кременчуцької окружної прокуратури вирок стосовно чоловіка постановив Кременчуцький районний суд. Триває час на апеляційне оскарження.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: besplatka.ua
Теги: суд бійка більярд неповнолітній тілесні ушкодження
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