У Генштабі ЗСУ надали дані про втрати росіян та назвали напрямок, де їх нищать найбільше

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Ситуація щодо російського вторгнення

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 31 360 (+110) осіб,

танків ‒ 1 390 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 416 (+16) од,

артилерійських систем – 694 (+4) од,

РСЗВ ‒ 207 (+0) од,

засоби ППО ‒ 96 (+0) од,

літаків – 212 (+1) од,

гелікоптерів – 177 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2),

крилаті ракети ‒ 125 (+0),

кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 405 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 53 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!

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