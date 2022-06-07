У Генштабі ЗСУ надали дані про втрати росіян та назвали напрямок, де їх нищать найбільше
Сьогодні, 15:01
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Ситуація щодо російського вторгнення
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.06 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 31 360 (+110) осіб,
- танків ‒ 1 390 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 416 (+16) од,
- артилерійських систем – 694 (+4) од,
- РСЗВ ‒ 207 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+1) од,
- гелікоптерів – 177 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 553 (+2),
- крилаті ракети ‒ 125 (+0),
- кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 405 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила ‒ в правді!
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