На Полтавщині 25-річний хлопець незаконно зрубав 49 дерев на суму 280 тис. грн

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 425

Зараз на деревину та автомобіль, яким її перевозили, наклали арешт

Полтавська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного жителя Полтавського району, якому інкримінують незаконну порубку дерев у лісах, перевезення та зберігання незаконно зрубаних дерев за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Про це повідомила прокуратура Полтавщини.

Упродовж червня 2020-травня 2021 років чоловік на території державного підприємства «Полтавське лісове господарство» без лісорубного квитка незаконно зрубав дуби, ясені, клени та липи – загалом 49 дерев, спричинивши довкіллю шкоду на суму понад 280 тис. грн.

Під час обшуку за місцем зберігання зрубаних дерев правоохоронці знайшли частину колод. Наразі на деревину та автомобіль, яким її перевозили, наклали арешт.

Правоохоронці встановлюють причетність інших людей до цього злочину.