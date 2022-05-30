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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

рашисти в Україні вбили цивільних у рази більше, ніж військових, - прем'єр-міністр Шмигаль

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 64

російська армія воює проти цивільного населення 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що російські військові в Україні вбили більше цивільних, ніж військових. Про це він розповів  в інтерв'ю ВВС News Україна. 

- У нашому випадку кількість цивільних жертв в десятки разів перевищує жертв серед військових. Це доводить те, що російська армія і Росія воює з цивільним населенням України, а не з нашими Збройними силами, – йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що росіяни свідомо скоюють військові злочини.

- Це дуже легко довести, тому що, коли росіяни називають це "військовою операцією", то під час військової операції йде знищення. Як правило, якщо діяти за правилами і традиціями війни, то знищують військову інфраструктуру, воюють військові з військовими, – підсумував Шмигаль.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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