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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві водій Chevrolet Aveo збив 81-річну велосипедистку

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 325

 

Літню жінку з травмами госпіталізували до лікарні

18 травня близько 11.00 на вулиці Кагамлика у Полтаві 45-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo збив 81-річну велосипедистку. Про це повідомляє Полтавське районне управління поліції.

Після аварії літню жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: ДТП велосипедист травми госпіталізація Полтава
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