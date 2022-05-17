Яка ситуація на фронті та у різних регіонах України станом на вечір 17 травня

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Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 17 травня. Триває 83 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжив завдавати ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Львівській, Чернігівській та Сумській областях.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та стані військ противника не фіксовали.

Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. У збройних силах білорусі тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності. У рамках цих заходів на одному з полігонів провели тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди. Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з республіки білорусь по об’єктах інфраструктури України.

Щоб не допустити перекидання підрозділів наших військ на Сіверському напрямку, командування збройних сил російської федерації продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу. З території російської федерації ворог обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли наших військ.

На Слов’янському напрямку окупанти перегруповуються та доукомплектовують війська і накопичують запаси, щоб підготуватися до наступу на Слов’янськ. Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА «Орлан-10».

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії, щоб взяти під контроль ділянку дороги Новобахмутівка-Новоселівка Друга, успіху не мав.

На Курахівському напрямку за підтримки вогню артилерії та авіації веде наступ на Новомихайлівку, бої тривають.

Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу на Мар’їнку.

У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь».

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою сковування наших військ обстрілював зі ствольної артилерії та мінометів. Одночасно противник здійснює інженерне обладнання другої лінії оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Фіксувалися обстріли наших підрозділів з мінометів та ствольної артилерії. Окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.

Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

На тимчасово окупованій території Криму відновлюють боєздатність російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановане проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Разом переможемо! Слава Україні!