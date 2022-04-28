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Надзвичайні новини

«10 000 на лице»: як патрульним Полтавщини пропонували хабар

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 625

 

Чоловік  Миргородщини намагався уникнути відповідальності

На Полтавщині слідчі завершили досудове розслідування відносно водія, який пропонував хабаря поліцейським за уникнення відповідальності. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавської області. 

За 20 000 гривень мешканець Миргородського району намагався схилити працівників сектору реагування патрульної поліції не складати адміністративний матеріал за керування автомобілем у стані сп’яніння.

- Слідчий підрозділ Миргородського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, скерував до суду обвинувальний акт відносно 36-річного водія автомобіля Volkswagen Jetta, який на початку квітня цього року зробив неправомірну пропозицію поліцейським за невжиття ними заходів адміністративного впливу. І це, не зважаючи на озвучене правоохоронцями попередження про кримінальну відповідальність за такі дії. Окрім того, за фактом керування транспортним засобом у стані сп’яніння поліцейськими оформлений адміністративний матеріал за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який також спрямовано на розгляд суду, - сказав Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини. 

Правопорушника обвинувачують у пропозиції надати службовій особі неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданої їй влади та службового становища (ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України).

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Автор: Альона Душенко

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Теги: хабар поліція
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