Зеленський пояснив, що відбувається на півдні та сході України

Сьогодні, 04:01 Переглядів: 83

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що ситуація насході та півдні України залишається максимально жорсткою.

- Окупанти не полишають спроб шляхом нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам. І я щиро вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, усім Збройним силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив загарбникам. Які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу, - зазначив він.

Серед цих міст Зеленський назвав Маріуполь, Авдіївку, Марʼїнку, Красногорівку, Торецьк, Велику Новосілку, Золоте, Попасну, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівку.

- Та десятки інших міст, інших наших громад сходу, громад півдня України, у боротьбі за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи, - додав глава держави.