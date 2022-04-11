У Кременчуці зловили водія, алкоголь в організмі якого у 12 разів перевищував норму

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 554

Кременчужанин пропонував патрульним гроші, щоб уникнути відповідальності за нетверезе водіння. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.

Днями під час патрулювання на проспекті Лесі Українки поліцейські зупинили авто ВАЗ 21083, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування інспектори помітили, що 49-річний чоловік п'яний. Алкотестер «Драгер» показав результат — 2,29 ‰, що майже у 12 разів перевищував допустиму норму.

Щоб уникнути відповідальності за правопорушення, керманич запропонував патрульним гроші. Проте уникнути відповідальності не вдалось. Для документування факту пропозиції неправомірної вигоди на місце прибула слідчо-оперативна група.

Поліція нагадає, що згідно зі статтею 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ передбачене покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.