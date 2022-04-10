Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям до 30 квітня

Водночас за кордон з 24 лютого виїхали 4 441 663 українці
Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям подовжено до 30 квітня. Відповідне рішення Уряд схвалив на засіданні 9 квітня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Вимушені переселенці тепер зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.
Раніше уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як відзначив прем’єр-міністр, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер