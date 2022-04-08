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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

З півночі України окупанти «звалили», але тепер їх перекидають на схід, – розвідка Британії

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 338

 

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ворог закінчив підготовку до великої битви за Донбас

На півночі російські загарбники тепер повністю виведені з України до білорусі та рф. Деякі з них будуть перекинуті на схід України для спроби захопити Донбас. Такі свіжі дані розвідки Великобританії щодо ситуації в нашій країні.

Багато з цих сил потребують значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь-яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень.

Російські війська продовжують обстрілювати міста у східних та південних областях України. Загарбники просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, який залишається під їхнім контролем.

Разом з тим, 8 квітня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ворог закінчив підготовку до великої битви за Донбас:

- Ми відчуваємо закінчення підготовки до тої великої битви, яка буде у нас на Луганщині і Донеччині. У нас є постійні спроби ворога прорвати лінію оборони в певних напрямках. Вчора з 4 години ранку був бій у Рубіжному. Для наших захисників все закінчилося добре: підбили декілька танків, БТРів і десь до 50 ворогів загинули.

Рашисти ведуть потужні обстріли Попасної, вони просто стирають місто з лиця землі. На думку Сергія Гайдая, орки хочуть потім, коли підуть у наступ, легко пройти цю територію. На людей Луганщини їм начхати, евакуюватися не дають.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: Донбас війна розвідка обстріли
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