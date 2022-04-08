З півночі України окупанти «звалили», але тепер їх перекидають на схід, – розвідка Британії

На півночі російські загарбники тепер повністю виведені з України до білорусі та рф. Деякі з них будуть перекинуті на схід України для спроби захопити Донбас. Такі свіжі дані розвідки Великобританії щодо ситуації в нашій країні.
Багато з цих сил потребують значного поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь-яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе щонайменше тиждень.
Російські війська продовжують обстрілювати міста у східних та південних областях України. Загарбники просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, який залишається під їхнім контролем.
Разом з тим, 8 квітня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ворог закінчив підготовку до великої битви за Донбас:
Рашисти ведуть потужні обстріли Попасної, вони просто стирають місто з лиця землі. На думку Сергія Гайдая, орки хочуть потім, коли підуть у наступ, легко пройти цю територію. На людей Луганщини їм начхати, евакуюватися не дають.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер