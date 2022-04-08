Хапався за зброю: скандального нардепа Юрченка затримали на блокпосту

Сьогодні, 03:01 Переглядів: 390

Скандального позафракційного нардепа, колишнього члена фракції «Слуга народу» Олександра Юрченка затримали на блокпосту. Про це повідомив депутат Київради Олександр Погребиський у Facebook.

Юрченко, підійшовши до чатового, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за його кулемет. Посвідчення нардеп не показав і не представився. Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника.

За словами депутата Київради, згодом Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових.

На опублікованому відео видно, як Юрченко визнає свою неправоту й вибачається.