Наші «привиди» змусили ворожий літак-ретранслятор просити аварійної посадки у Ростові

Повітряні сили уразили 6 цілей окупантів
Зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили 2 крилаті ракети, вертоліт, 2 літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
- Поки весь світ співчуває Україні через масові вбивства під Києвом і ще думає, передавати чи ні Україні зброю для захисту неба і найдорожчого, що у нас є – життя, Повітряні Сили ЗС України роблять свою справу і нищать ворога у повітрі. 3 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління), - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.