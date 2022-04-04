Наші «привиди» змусили ворожий літак-ретранслятор просити аварійної посадки у Ростові

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Зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили 2 крилаті ракети, вертоліт, 2 літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління). Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

- Поки весь світ співчуває Україні через масові вбивства під Києвом і ще думає, передавати чи ні Україні зброю для захисту неба і найдорожчого, що у нас є – життя, Повітряні Сили ЗС України роблять свою справу і нищать ворога у повітрі. 3 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління), - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.