У Мелітополі окупанти викрали трьох директорів шкіл, які не хотіли з ними співпрацювати

Сьогодні, 22:41 Переглядів: 179

У Мелітополі Запорізької області всі директори шкіл написали заяви на звільнення на знак протесту і небажання співпрацювати з окупантами. Про це повідомляє Армія інформ.

Після цього російські військові прийшли до осель трьох директрис шкіл та кудись їх відвезли. Зв’язку з жінками та даних щодо їхнього місцезнаходження немає.

Нагадаємо, що самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко всі свої сили кинула на виконання спецзавдання щодо відновлення навчального процесу в школах. Більшість батьків не погодилися віддавати своїх дітей до шкіл, а вчителі чинять опір. У своїх зверненнях до місцевих жителів Данильченко неодноразово погрожувала виселенням з міста вчителям, які не погодяться співпрацювати з «новою владою».

Мер Мелітополя Іван Федоров також заявив, що вважає неможливим відновлення навчального процесу в місті, оскільки там перебуває велика кількість російських військ і виходити на вулицю небезпечно. Він заявив, що не можна робити українських дітей заручниками в школах.

Директорів шкіл декілька разів намагалися зібрати на нараду, аби відновити навчальний процес з 1 квітня. На знак протесту представники навчальних закладів написали заяви на звільнення та віддали їх Олені Шапуровій, яку окупанти призначили відповідальною за відновлення навчального процесу. Під час передачі заяв орки знімали це все на камеру з вікон коледжу. Після того як директори віддали заяви та вирішили піти, з коледжу вийшла сама Данильченко з криком: «Стоять!». Ніхто її не послухав. Після чого вона крикнула рашистам: «Сегодня же этих вон из города».

Того ж вечора, о 20:00 директора мелітопольської ЗОШ № 4 Коваленко Анжеліну Михайлівну з власної оселі викрали озброєні окупанти. Даних щодо інших випадків викрадення, серед яких Олена Галацан (директор школи № 13) та Людмила Чугай (директор ліцею № 9) також немає.

Є нагальна необхідність широкого розповсюдження інформації щодо злочину, здійсненого окупаційними військами рф.