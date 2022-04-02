13... 14... Чорнобаївка манить у свої землі російських солдат

Збройні сили України вкотре розбили ворожу армію на аеродромі під Херсоном. Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович.

За його словами, українські захисники за добу успішно відбили атаки противника двічі.

- До речі, Чорнобаївка сьогодні… тринадцятий і чотирнадцятий раз, - поділився Арестович.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Через це українська Інтернет-спільнота не перестає генерувати численні меми. Вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Втім, невдовзі після удару українських "Байрактарів", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів. 16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії, і так далі.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці також були знищені високі чини російської армії, в тому числі російського командувача 8-ї армії – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова.