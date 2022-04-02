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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

13... 14... Чорнобаївка манить у свої землі російських солдат

Сьогодні, 00:15 Переглядів: 180

 

ЗСУ знову розгромили російську армію у Чорнобаївці

Збройні сили України вкотре розбили ворожу армію на аеродромі під Херсоном. Про це у Facebook повідомив радник глави ОП Олексій Арестович. 

За його словами, українські захисники за добу успішно відбили атаки противника двічі.

- До речі, Чорнобаївка сьогодні… тринадцятий і чотирнадцятий раз, - поділився Арестович.

Військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових. 

Через це українська Інтернет-спільнота не перестає генерувати численні меми. Вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Втім, невдовзі після удару українських "Байрактарів", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти. 

7 березня там же українці знищили близько 30 вертольотів. 16 березня стало відомо про знищення ще семи бойових вертольотів російської армії, і так далі.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці також були знищені високі чини російської армії, в тому числі російського командувача 8-ї армії – генерал-лейтенанта Андрія Мордвичова.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Чорнобаївка
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