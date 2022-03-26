Ворог може мінувати будинки на звільнених територіях

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Управління державної охорони України попереджає українців, які почали повертатися до населених пунктів, звільнених від російських окупантів Збройними Силами, про можливі мінування будинків та околиць. Про це йдеться на сторінці відомства у Фейсбуці.

- Стало відомо, що українці почали повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно! В зв'язку з мінуванням житлових будинків та околиць у тих містах та селах, де побували загарбники, ЦПД при РНБО України вчергове застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги!, - йдеться в повідомленні.

Водночас в управлінні порадили українцям дотримуватись правил в разі виявлення підозрілих предметів:

В жодному разі не чіпайте його;

Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102);

Попередьте перехожих про можливу небезпеку;

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета;

Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.

- Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди, - підкреслює відомство.