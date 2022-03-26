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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ворог може мінувати будинки на звільнених територіях

Сьогодні, 05:00 Переглядів: 117

 

Не чіпайте нічого підозрілого

Управління державної охорони України попереджає українців, які почали повертатися до населених пунктів, звільнених від російських окупантів Збройними Силами, про можливі мінування будинків та околиць. Про це йдеться на сторінці відомства у Фейсбуці.

- Стало відомо, що українці почали повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно! В зв'язку з мінуванням житлових будинків та околиць у тих містах та селах, де побували загарбники, ЦПД при РНБО України вчергове застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги!, - йдеться в повідомленні.

Водночас в управлінні порадили українцям дотримуватись правил в разі виявлення підозрілих предметів: 

  • В жодному разі не чіпайте його;
  • Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або Поліції (102);
  • Попередьте перехожих про можливу небезпеку;
  • Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета;
  • Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
- Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди, - підкреслює відомство. 
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна мінування
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