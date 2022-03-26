У Баварії російський знак «Z» прирівняли до свастики

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 38

«Z» - ідеологічний знак, а ті, хто його використовує, схвалюють загарбницьку війну

У німецькій землі Баварія прибічники «русского мира», які використовують знак загарбницької армії «Z», стикнуться з правовими наслідками. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве радіо BR24.

Кожен, хто публічно використовує символ «Z» російських збройних сил у війні проти України, повинен рахуватися з наслідками. «Z» - ідеологічний знак, а ті, хто його використовує, схвалюють загарбницьку війну, пояснюють правоохоронці.

- Прокуратура Баварії вживає послідовних дій проти людей, які публічно схвалюють загарбницьку війну, яка порушує міжнародне право. Ми не сприймаємо потурання злочинам проти міжнародного права. Президент росії путін розпочав злочинну загарбницьку війну, яка завдає страшних страждань українському народу, тому баварська судова система уважно придивляється, - заявив міністр юстиції землі Георг Айзенрайх.

Він наголосив, що свобода думки є великим надбанням німецької конституції; кожен може висловити свою думку.

- Але свобода думки закінчується там, де починається кримінальне право, - підкреслив Айзенрайх. Кожен, хто публічно використовує номерний знак «Z» у Баварії, повинен знати, що він може бути притягнутий до відповідальності.

Підстави для запровадження такого рішення можна знайти в розділі 140 Кримінального кодексу: це стосується визнання певних кримінальних злочинів, у тому числі визнання злочину агресії. Покаранням може бути штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.