У Баварії російський знак «Z» прирівняли до свастики

У німецькій землі Баварія прибічники «русского мира», які використовують знак загарбницької армії «Z», стикнуться з правовими наслідками. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеве радіо BR24.
Кожен, хто публічно використовує символ «Z» російських збройних сил у війні проти України, повинен рахуватися з наслідками. «Z» - ідеологічний знак, а ті, хто його використовує, схвалюють загарбницьку війну, пояснюють правоохоронці.
Він наголосив, що свобода думки є великим надбанням німецької конституції; кожен може висловити свою думку.
Підстави для запровадження такого рішення можна знайти в розділі 140 Кримінального кодексу: це стосується визнання певних кримінальних злочинів, у тому числі визнання злочину агресії. Покаранням може бути штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.