Генерал поліції Аброськін запропонував себе як заручника в обмін на евакуацію дітей із Маріуполя

Сьогодні, 04:29 Переглядів: 239

Він нагадав, що безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти окупаційних сил на Донеччині

Генерал поліції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам себе як заручника в обмін на можливість евакуювати дітей із Маріуполя, який перебуває в облозі. Про це Аброськін написав у Фейсбуці .

- Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час уже йде на години. Звертаюся до російських окупантів - дайте можливість вивести дітей із Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе. Так, я прошу впустити мене до Маріуполя для збору дітей та організації їх вивезення. Мені потрібно три дні в місті. На останньому блокпосту під час зворотного проїзду з дітьми здаюся в полон, - звернувся Аброськін до російських загарбників.

Він нагадав, що безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти окупаційних сил на Донеччині.

- Я включений до ваших санкційних списків. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших спільників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку «Азов». Це моя особиста ініціатива, - заявив Аброськін.