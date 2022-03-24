Окупанти викрали двох дітей на Харківщині, - Держприкордонслужба

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Державна прикордонна служба повідомляє, що на частині Харківщині, яку зайняли рашистські війська, в одного жителя викрали дітей.

За даними Держприкордонслужби, окупанти дізнались, що в чоловіка є автомат, який він знайшов по дорозі. Чим потім і шантажували.

«Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися. Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного внука», - йдеться в повідомленні.

Пізніше окупанти заявили, що за один автомат готові віддати лише одного сина.

Зазначається, що допомагають окупантам особи, які погодилися працювати на загарбників.

Нагадаємо, мешканців Маріуполя загарбники масово вивозять на територію росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольці. Окупанти в ультимативній формі змушують і так змучених війною людей сідати в автобуси - вони відбирають у людей паспорти. Депортованим до рф українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні.







