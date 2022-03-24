По центру Харкова рашисти стріляють ракетами «Калібр» з кораблів Чорноморського флоту рф

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По центру Харкова рашисти застосували ракети «Калібр», випущені з кораблів Чорноморського флоту рф. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 44 артилерійські, мінометні, танкові удари. Це райони Північної Салтівки, Олексіївка, ХТЗ, центр міста, Пісочин, Циркуни, Чугуїв, Руські Тишки, Кутузівка, Золочів, Старий Салтів. Відзначається підвищена активність противника у застосуванні РСЗВ «Град», «Ураган» - біля 140 разів.

Унаслідок обстрілів зафіксували пожежі на 6-9 поверхах будинків, пошкодження висотних житлових будинків, пожежі в приватних секторах. Кількість постраждалих встановлюється.

23 березня ввечері відбувся обстріл Старого Салтова. Є поранені та, на жаль, одна загибла - секретарка селищної ради. Зранку 24 березня окупанти обстріляли Золочів.

Тривають бої в Ізюмському районі. Хоча росіяни і намагаються посилюватися на цьому напрямку, українська армія відбиває атаки, за добу неподалік м. Ізюм ЗСУ збили ще два російських літаки.

Російські окупанти продовжують чинити терор проти представників місцевої влади. Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко досі перебуває в полоні ворога. Окупанти викрали 2 дні тому Миколу Васильовича з власного будинку, за словами свідків, рушили в напрямку Липців.

- На сьогодні із Офісом Президента, віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук робимо все, аби знайти та повернути Миколу Сікаленка, - сказав Синєгубов.