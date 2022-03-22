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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Ще понад 8 000 осіб евакуювалися через гуманітарні коридори

Сьогодні, 01:29 Переглядів: 78

Спрацювало 7 гумкоридорів

З 8 погоджених гуманітарних коридорів у понеділок, 21 березня, працювало 7. Про це розповіла віцепрем’єрка та глава МінТОТ Ірина Верещук. Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей

Донецька область:

З Маріуполя до міста Запоріжжя дісталися 3 007 маріупольців. Усім надається необхідна допомога у Запоріжжі.

До міста Бердянськ дісталися 26 автобусів. Складнощі, які створюють окупаційні війська на блок-постах по маршруту до Маріуполя, нажаль, не дозволяють автобусам швидко дістатися до місць збору людей.

Евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно, та селища Нікольське відбудеться у понеділок, 22 березня, зранку з 9:00 до 11:00

Із Запоріжжя також будуть направлено ще 27 великих автобуси по маршруту

Вирішується питання для доставки завтра додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку

Київська область:

По маршруту з селища Велика Димерка до Броварів вдалося вивести більше 4 370 людей – до автобусів для евакуації приєдналася велика кількість приватних авто.

З Бучі та Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітрану допомогу у вигляді продуктів, медикаментів і одягу.

З села Козаровичи до міста Вишгород евакуація не відбулася – окупаційні війська обстріляли колону і не дозволили людям вийти

Луганська область:

По гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано 300 людей. Крім цього в ці населені пункти було доставлено більше 200 тон гуманітраної допомоги

21 березня було звільнено українських водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які 20 березня намагалися доставити гуманітрану допомогу до міста Вовчанськ Харківської області.

- Це дійсно хоробрі люди, які мужньо виконують свій громадянський обов'язок в умовах війни. Як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівники з ДСНС, екіпажі машин швидкої допомоги, поліцейські.

Вони свідомо йдуть на ризик своєму життю і кожного дня допомагають нашим людям вибиратися з міст, де ведуться бойові дії, - розповіла Ірина Верещук.

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Автор: Альона Душенко
Теги: евакуація війна
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