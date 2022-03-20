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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Кадирівці повернулися до Чечні - контррозвідка СБУ

Сьогодні, 06:00 Переглядів: 1 428

Під час перебування в Україні чеченські формування втратили сотні військових

Чеченські військові, іменовані кадирівцями, повернулися на батьківщину 13 березня. Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на контррозвідку СБУ.

У контррозвідці СБУ повідомили, що Кадиров в Україні не перебував, а 13 березня – це саме той день, коли угруповання чеченських військових вивели з Київської області В Білорусь і далі в Чечню.

Повідомляється, що після повернення військового угруповання з України, в Грозному пройшла Військова нарада. Його організували в підвальному приміщенні, куди прибув глава регіону РФ Чечні Рамзан Кадиров.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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