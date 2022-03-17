Було - стало: на Чернігівщині знищили ворожий склад боєприпасів та 10 паливозаправників

Сьогодні, 00:32 Переглядів: 76

Супротивник зустрівся з «майстрами ландшафтного дизайну»

На Чернігівщині українські артилеристи знищили склад боєприпасів та 10 паливозаправників російських окупантів. Про це повідомляє оперативне командування «Північ». - Рубрика «було - стало». Склад боєприпасів та понад 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрілися із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює гуртово і красиво, - йдеться у повідомленні.

Поділитись новиною



