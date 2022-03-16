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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

НАТО має відправити в Україну миротворчу місію - Качинський

Сьогодні, 00:43 Переглядів: 187

 

Це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе

Керівництво Польщі пропонує направити в Україну миротворчу місію.

Як повідомляє Onet.pl, таку заяву за результатами зустрічі з президентом Володимиром Зеленським зробив віцепрем’єр уряду Польщі та голова правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський.

- Нам потрібна допомога Україні, про яку говорив президент, але я вважаю, що певний принцип, який був прийнятий, теж треба змінити. Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або ширшої міжнародної коаліції, але це має бути місія, яка діятиме в Україні і яка зможе захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ, - зазначає Качинський.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна НАТО
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