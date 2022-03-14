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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Донбасі ворог продовжує нищити мирних жителів

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 247

На територію парка «Залізничників» в Авдіївці впала частина ракети «Точка-У»

Розпочато 7 кримінальних проваджень щодо обстрілів міст Краматорська, Маріуполя і Попасної за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Про це повідомив офіс генерального прокурора.

Зранку 14 березня 2022 року збройні сили РФ обстріляли місто Краматорськ. Внаслідок загоряння приватного житлового будинку загинуло дві літні людини.

Протягом минулої доби ворог продовжував нищення мирних мешканців та цивільної інфраструктури оточеного м. Маріуполя. Загинуло 4 особи, 1 зазнала поранень. Пошкоджено житлові будівлі на просп. Миру та вул. Митрополитській. Дані щодо потерпілих, пошкодженого та зруйнованого майна встановлюються.

До лікарні міста Бахмута Донецької області з множинними осколковими пораненнями доставлено 3 мешканців міста Попасна Луганської області, які отримали поранення внаслідок артобстрілу міста 13 березня.

Від масових атак російських окупантів зазнали пошкоджень приватні житлові будинки міста Авдіївки. На територію парка «Залізничників» впала частина ракети «Точка-У». На щастя, ніхто не постраждав.

Досудове розслідування за вищевказаними фактами триває.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Донбас Краматорськ Маріуполь
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