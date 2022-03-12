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Надзвичайні новини, Полтавщина, Путін проти українського народу

Полтава сьогодні знову прийматиме біженців із Сумщини: відкриють евакуаційні коридори

Сьогодні, 04:34 Переглядів: 417

 

Людей вивозитимуть із Тростянця, Сум, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля

Із Сумщини, де населення перебуває під обстрілами, сьогодні, 12 березня, організують евакуаційні коридори до Полтави. Про них повідомив у своєму телеграм-каналі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Люди зможуть виїхати до Полтави із Тростянця, Сум, Лебедина, Конотопа, Великої Писарівки, Краснопілля. Евакуація відбуватиметься на особистому транспорті та автобусах з 9.00. Із Сум  колони людей виїжджають на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту. Автобуси мають прибути в 14.00 у Суми.

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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: Телеграм-канал Д.Живицького
Теги: евакуація війна Путин против украинского народа Полтава
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