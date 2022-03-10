KSE спільно з Мінекономіки та Офісом президента запускає сайт для збору даних про збитки, нанесені Україні у війні

Вчора, 21:01 Переглядів: 352

KSE Institute (аналітичний центр при Київській школі економіки) спільно з Офісом Президента України та Міністерством економіки започаткували проєкт "Росія заплатить". Його мета – зібрати інформацію про об'єкти, що були зруйновані і продовжують руйнуватися в результаті війни, яку Росія розв‘язала проти України.

На спеціально створеному сайті кожен зможе надати інформацію про шкоду, завдану в результаті війни проти України. У подальшому ця інформація буде використана українським урядом як докази в міжнародних судах для відшкодування Росією завданих збитків.

"Лише за перші 10 днів війни загинули понад 1400 цивільних громадян нашої країни, з них понад 50 дітей. Знищені або пошкоджені численні важливі інфраструктурні об'єкти, десятки шкіл, лікарень, мостів, аеропортів, доріг, понад 1600 житлових будинків, а також найбільший літак у світі "Мрія". Ми не зможемо повернути життя наших громадян, які загинули в цій війні. Але ми обов’язково переможемо і відбудуємо нашу Україну. А агресор повинен взяти на себе відповідальність за всі збитки: втрачені життя, зруйновані будівлі, понівечені долі. І для цього нам потрібно максимально повно та системно фіксувати всі завдані нашій країні агресором збитки", – зазначила Перша віце-прем’єр-міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко.

- Портал сфокусовано на зборі інформації про фізичні втрати інфраструктури держави та житла наших громадян. Цей портал логічно доповнює наші спільні зусилля, спрямовані на фіксацію порушень російським агресором прав наших громадян, а також воєнних злочинів Росії проти України, над збором та систематизацією яких наразі працюють Міністерство юстиції, МЗС та Офіс Генерального прокурора. Всі ці дані допоможуть нам, як державі, системно працювати як над відшкодуванням збитків з боку агресора, так і над відбудовою країни після завершення війни", – наголосила заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

- Зараз, коли наші хлопці та дівчата із ЗСУ та ТрО боронять кордони нашої країни та наших міст і селищ, а українські урядовці готуються до численних міжнародних судів проти Росії, наша задача – створити якомога повніший перелік того, що було зруйновано і продовжує руйнуватися у війні, яку РФ розв’язала проти України", – зауважила керівниця KSE Institute Наталія Шаповал.

Ресурс вже містить інформацію, зібрану командою КSЕ та волонтерами, щодо пошкоджень фізичної інфраструктури, житлових будівель за перші 14 днів війни. Дана інформація базується на аналізі понад 1800 повідомлень громадян, уряду, місцевих органів влади щодо втрат та пошкоджень по всій країні.

Зокрема, за наявною інформацію, наразі пошкоджено та/або повністю зруйновано щонайменше 200 освітніх закладів, 30 закладів охорони здоров’я, 8 церков, 1600 житлових будинків, 19 адміністративних будівель, 23 заводи / їхні склади, 12 аеропортів, 5 ТЕС / ГЕС тощо. Крім того, зруйновано / виведено з ладу понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних шляхів, 12 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.

Загальна оціночна вартість пошкоджених / зруйнованих об’єктів, за попередньою оцінкою КSЕ, у випадку їх повного руйнування може складати до 1,5 трильйонів гривень або до 54,3 мільярдів доларів США. Втім, вартість відновлення цих втрат, ймовірно, буде значно більшою, адже будуть необхідні демонтаж зруйнованих будівель / об’єктів та відбудова значної кількості з них з нуля.

Дані оцінки не є вичерпними, оскільки інформація про численні пошкодження та руйнування може бути відсутня через відсутність можливості у громадян, місцевих та державних органів влади оперативно фіксувати завдані пошкодження у розрізі кожного міста та населеного пункту.

Також дана оцінка не враховує інформацію щодо шкоди, завданої внаслідок бойових дій, мінування, природнім ресурсам, тваринному господарству, запасам компаній (на складах, в магазинах тощо), рухомого майна, військового майна, майна телеком-операторів тощо.

Саме тому і створено ресурс https://damaged.in.ua/, на якому кожен громадянин також зможе додати дані про пошкодження будівель, підприємств, доріг, інших об’єктів. Для того, аби інформацію взяли в роботу, вона має бути достовірною та структурованою. Зокрема, потрібно максимально докладно заповнити форму на порталі, обовʼязково додати відео та фото об’єкта і, якщо це можливо, контакти свідків.

Також подати інформацію щодо пошкоджень можна за допомогою чат-боту https://t.me/Damage_in_ua_bot .

Кожному, хто надаватиме інформацію про руйнування, буде забезпечена конфіденційність даних. Так само не буде оприлюднюватися інформація про конкретні руйнування. Публічно під час воєнного стану буде доступна лише узагальнена статистика.

Вся надана інформація про втрати буде надалі перевірятися та верифікуватися командою аналітиків.