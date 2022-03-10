Генштаб ЗСУ поінформував, скільки ворогів та техніки знищило наше військо

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 630

Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій

Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, скільки російських солдат та техніки знищено нашими військами під час ведення бойових дій. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали: особового складу - понад 12 000 осіб;

танків ‒ 335 од;

бойових броньованих машин ‒ 1105 од;

артилерійських систем – 123 од;

РСЗВ - 56 од;

засоби ППО - 29 од;

літаків – 49 од;

гелікоптерів – 81 од;

автомобільної техніки - 526 од;

кораблі /катери - 3 од;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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