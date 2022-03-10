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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Генштаб ЗСУ поінформував, скільки ворогів та техніки знищило наше військо

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 630

 

Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій

Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, скільки російських солдат та техніки знищено нашими військами під час ведення бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 12 000 осіб;
  • танків ‒ 335 од;
  • бойових броньованих машин ‒ 1105 од;
  • артилерійських систем – 123 од;
  • РСЗВ - 56 од;
  • засоби ППО - 29 од;
  • літаків – 49 од;
  • гелікоптерів – 81 од;
  • автомобільної техніки - 526 од;
  • кораблі /катери - 3 од;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: втрати Путин против украинского народа Генштаб
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