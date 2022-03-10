Генштаб ЗСУ поінформував, скільки ворогів та техніки знищило наше військо

Підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій
Генеральний штаб Збройних сил України поінформував, скільки російських солдат та техніки знищено нашими військами під час ведення бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 12 000 осіб;
- танків ‒ 335 од;
- бойових броньованих машин ‒ 1105 од;
- артилерійських систем – 123 од;
- РСЗВ - 56 од;
- засоби ППО - 29 од;
- літаків – 49 од;
- гелікоптерів – 81 од;
- автомобільної техніки - 526 од;
- кораблі /катери - 3 од;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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