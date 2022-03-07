ЗСУ розбомбили окупантів на Луганщині

У росіян втрати в живій силі та техніці
На Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook й публікує відповідні фото.
Зазначається, що на цьому напрямку ЗСУ здійснили кілька успішних контратак.
- У підсумку - окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється), - йдеться у повідомленні.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.