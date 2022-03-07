ЗСУ розбомбили окупантів на Луганщині

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У росіян втрати в живій силі та техніці

На Луганському напрямку українські воїни Об'єднаних сил стійко утримують свої позиції, завдаючи втрат ворогу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook й публікує відповідні фото.

Зазначається, що на цьому напрямку ЗСУ здійснили кілька успішних контратак.

- У підсумку - окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється), - йдеться у повідомленні.