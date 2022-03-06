Байден раптово звернувся до росіян у заблокованому там твіттері

Американський президент переконаний, що громадяни РФ виступають проти війни з Україною
Президент США Джо Байден несподівано звернувся до громадян Росії на тлі військового вторгнення РФ в Україну.
Звернення він розмістив у себе в Twitter.
- Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни й народу, з яким вас пов'язують настільки глибокі сімейні, історичні та культурні узи, - написав американський лідер.
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