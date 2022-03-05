Розвідка оприлюднила список льотчиків, які стартували з Білорусі для завдання авіаударів по Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України презентувало у фейсбуці список білоруських військових льотчиків, які завдавали ударів по мирному населенню та інфраструктурі України. Вони відправлялися на завдання з аеродрому республіки Білорусь «Ліда». Самі списки розміщені на офіційній сторінці ГУР.

«Кожний українець повинен знати їхні імена!

Особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ «Ліда» для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України

Дані особи вже можуть вважати себе «лётчиками-залётчиками»! Все, доліталися, «шановні»! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу!

Слава Україні! -

P.S. До речі, використаний хештег «окупантиРФ» непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ — не існує. Це вже все одна орда РФ», - йдеться у дописі.