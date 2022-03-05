Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Політика, Путін проти українського народу

Розвідка оприлюднила список льотчиків, які стартували з Білорусі для завдання авіаударів по Україні

Сьогодні, 04:39 Переглядів: 556

 

Списки «зальотчиків» із сусідньої країни, яка нібито не бере участі у військових діях, розміщені на сторінці ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України презентувало у фейсбуці список білоруських військових льотчиків, які завдавали ударів по мирному населенню та інфраструктурі України. Вони відправлялися на завдання з аеродрому республіки Білорусь «Ліда». Самі списки розміщені на офіційній сторінці ГУР.

«Кожний українець повинен знати їхні імена!

Особовий склад бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ «Ліда» для завдання ударів по мирному населенню та інфраструктурі України

 Дані особи вже можуть вважати себе «лётчиками-залётчиками»! Все, доліталися, «шановні»! Ми вже працюємо над вашим пошуком! Й ви сповна відповісте за кожну сльозинку нашого народу!

Слава Україні! -

P.S. До речі, використаний хештег «окупантиРФ» непомилковий у цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ — не існує. Це вже все одна орда РФ», - йдеться у дописі.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: льотчик війна Путин против украинского народа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх