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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Радбез ООН проголосував за скликання спецзасідання Генасамблеї щодо війни Росії

Сьогодні, 00:09 Переглядів: 425

Для прийняття резолюції необхідна більшість голосів країн-членів

Рада Безпеки ООН проголосувала за проведення спеціального засідання Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

За це рішення проголосували 11 з 15 країн-членів, проти була Росія. Три країни - Китай, ОАЕ та Індія - утрималися.

Засідання Генасамблеї має розпочатися в понеділок, 28 лютого, о 10:00 за східноамериканським часом - о 17:00 за Києвом.

Оскільки це питання має процедурний характер, на нього не може бути накладено вето постійного члена Ради Безпеки.

У п’ятницю Рада Безпеки ООН розглянула резолюцію про засудження російської агресії в Україні, яку підтримали 11 із 15 членів Радбезу. 

Проти проголосувала лише Росія, три країни утрималися. 

Однак оскільки РФ займає місце СРСР як постійного члена, вона скористалася правом вето і заблокувала ухвалення резолюції.

Тепер для прийняття резолюції необхідна більшість голосів країн-членів Генеральної Асамблеї ООН.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
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