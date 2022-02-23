«Каїн і Авель» по-полтавськи: забив брата пляшкою за 2 тисячі гривень

Сьогодні, 14:44 Переглядів: 461

Диканська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо місцевого за вбивство рідного брата, повідомляє пресслужба прокуратури.

Наприкінці грудня минулого року 42-річний чоловік, забив на смерть скляною пляшкою 49-річного брата (інваліда 2-ї групи), вдарив не менше 4 разів.

Старший брат був винен молодшому майже 2 тис. грн, за що той його і вбив.

Вбивця зараз знаходиться під вартою. На чоловіка відкрили справу за ч. 1 ст. 115 ККУ