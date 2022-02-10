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Військовий комісар з Полтави, якого спіймали на хабарі, буде сидіти вдома

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 421

 

Суд призначив Олександру Турченку цілодобовий домашній арешт

В Октябрському райсуді Полтави призначили цілодобовий домашній арешт Олександру Турченку – військовому комісару, якого підозрюють в отриманні 10 тисяч гривень неправомірної вигоди, повідомляє «Суспільне Полтава».

Прокурор клопотав про обрання для підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави розміром у понад 400 тисяч гривень.

- У Турченка немає у власності на території Полтави нерухомого майна, у його членів сім’ї наявні самостійні джерела заробітку. Указані обставини дають підставу вважати, що в обвинуваченого відсутні стійкі соціальні зв’язки та немає жодних перешкод, щоб він міг покинути територію Полтавської області - зазначив прокурор Дмитро Богатирьов.
- Я нікуди не збираюся виїжджати, у мене тут уся родина. У мене шість онучок та один онук. Я гідний своєї професії, гідний своїх дітей і внуків. Тому я суд прошу не застосовувати до мене покарання тримання під вартою - говорить підозрюваний Олександр Турченко.
- Особа має 40 років майже служби у Збройних силах України. За ці 40 років він жодного разу не вчинив якихось ганебних вчинків, не мав жодного притягнення до якихось адміністративних чи інших правопорушень, користується повагою від всіх своїх підлеглих та безпосереднього керівництва — каже адвокат підозрюваного Олександр Дударєв.

Суддя Алла Чуванова вислухавши всіх виступаючих, призначила Турченку домашній арешт.

Адвокат підозрюваного не погодився з цим запобіжним заходом і повідомив, що буде його оскаржувати.

 

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: суд військомат Полтава
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