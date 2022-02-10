На Полтавщині розшукують пару злочинців

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На Полтавщині розшукують підозрювану 27-річну Ганну Токареву та 29-річного Миколу Єришева з Донецької області, які переховуються від органів досудового розслідування.

Чоловік із жінкою підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) та ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук підозрюваних, просимо повідомити до Слідчого управління ГУНП в Полтавській області за телефонами: (05320) 51-02-11, (066) 910-52-39 або до Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області за телефонами: (0532) 51-78-40, (095) 841-70-23.