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7 років поліція не може закрити підпільну фабрику у Горішніх Плавнях, де шиють «брендовий» одяг

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 1 049

 

На фабриці виготовляють підробки одягу відомих брендів

7 років поліція намагається закрити підпільну швейну фабрику у Горішніх Плавнях. Ще в 2015 році до поліції звернувся чоловік, який придбав речі з логотипом Adidas, запідозрив, що це підробка та звернувся до поліції. Поліцейські відправили речі на експертизу, яка підтвердила побоювання чоловіка - речі виявились підробкою. Тоді відкрили провадження за ч.1 ст.229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару).

Правохоронці виявили, що підробки виготовлялися на території виробничо-оздоровчого комплексу на вул. Портовій, 3.

Поліція намагалася зачинити підпільну фабрику. На той час провели обшуки, вилучили майно, 5000 одиниць підробленого одягу з логотипом Adidas, 37 швейних машинок, трафарети для виготовлення емблем, але потім все це довелося повернути, оскільки підозру нікому не вручили.

Правохоронці знайшли свідків, які повідомляли, що працювали на цій фабриці, й не були офіційно працевлаштовані, також підтвердили, що на фабриці вони виготовляли підробки.

Дані дії підпільної фабрики нанесли фінансовий збиток Adidas AG - 2,3 млн грн.

В 2017 році, в серпні, поліцейські знову провели обшук, вилучили підроблений одяг, заготівки, швейне обладнання, трафарети, техніку. На цей раз логотипів компаній виявили ще більше: Coco, Puma, Nike, Rimoldi, Siruba, Solden, Ferrari.

Далі вилучення справа не рушила.

В 2021 році знову провели обшук. Фабрика почала виготовляти ще більше підробок відомих брендів, таких як: Fila, New Balance, Under Armour, Emporio Armani EA7, ECCO, Tommy Hilfiger, Gucci та Timberland.

За ці 7 років поліція не висунула нікому висунути підозру, не спрямувала матеріали до суду.

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Автор: Філіп Мостовий
Теги: Горішні Плавні
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